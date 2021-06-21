Первый чартер из Калининграда в Турцию отправится 24 июня

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О том, что Россия возобновляет авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией, США и Турцией, стало известно еще на прошлой неделе. Конкретно в Турцию летать разрешили с 22 июня - такое решение было принято по итогам визита российской делегации.

По информации туроператоров, первый чартерный рейс в Анталью вылетит из Калининграда 24 июня. Следующий - еще через два дня.

По информации klops.ru, оба рейса уже заполнены. Места распределены среди тех, кто покупал путевки до приостановки полетов, остальные выкупили новые пассажиры.