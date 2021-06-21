На Куршской косе серфер спас мужчину, которого унесло в море на матрасе

Момент спасения сняли другие отдыхающие. Фото: Instagram.com

Инцидент произошел в воскресенье возле пляжа поселка Морское на Куршской косе. Калининградец Антон Дарьялов отдыхал с детьми и катался по волнам на SUP-доске, когда услышал крики о помощи.

- Подошли люди, сказали, что ребенка уносит в море на надувном матрасе, а он не умеет плавать, - рассказал «Комсомолке» Антон. - Море было спокойное, но дул ветер с берега, и матрас уже был достаточно далеко. Когда дошел до него, оказалось, что там не ребенок, а парень лет 35. Сказал, что плавает плохо и матрас спускает.

Антон помог мужчине перебраться к нему на доску, и вместе они дошли до берега.

- Матрас пришлось оставить, так как с ним против ветра было бы довольно сложно грести, - объясняет калининградец.

По словам Антона, он прошел несколько курсов по поведению и спасению на воде:

- Катаемся на воде по всему побережью, случаи бывают разные.