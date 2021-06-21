С 1 июля в Калининградской области повышается тариф на вывоз мусора

О предстоящем повышении стоимости услуги по вывозу мусора сообщает региональный оператор по обращению с ТКО. С 1 июля 2021 года цена составит 523,37 руб. за куб. метр. Рост по сравнению с нынешним тарифом составит 4% (или +17,21 руб.).

- Однако даже с учетом увеличения тарифа обе составляющие услуги по обращению с ТКО остаются одними из самых низких по Северо-Западному федеральному округу, - уточняет оператор.

Общая стоимость услуг по обращению с ТКО определяется как произведение двух составляющих: норматива накопления и действующего тарифа. Доля стоимости услуги по обращению с ТКО для жителей многоквартирных домов составляет не более 5% и не более 7% - для проживающих в индивидуальных домах.