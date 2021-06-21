Янтарный комбинат добыл самородок весом около 2,5 килограмма

. Фото: предоставлено янтарным комбинатом

Самородок добыли в Приморском карьере в понедельник, 21 июня. Как сообщает пресс-служба янтарного комбината, вес экземпляра составил 2424 грамма. Он имеет близкую к прямоугольнику форму, приглушенно-оранжевый цвет углеродной корочки и белый с золотыми прожилками цвет в месте скола.

Самородок получил имя «Благословение» в честь Дня Святого Духа, отмечаемого православными христианами на 51-й день после Пасхи. В 2021 году значимая для верующих дата выпала на 21 июня. Янтарную находку в такой день сотрудники комбината посчитали добрым знаком.

«Благословение» стал шестым и на данный момент самым тяжелым гигантом 2021 года. Янтарь весом свыше двух килограммов - редкость даже среди самородков, к которым относят экземпляры свыше килограмма.