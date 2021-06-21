По Калининграду раскатывают туристы в нарисованных трусах

. Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

На удивительного молодого человека обратил внимание один из подписчиков калининградского паблика "Янтарный ДЛБ" в социальной сети "ВКонтакте". На первый взгляд, ничего особенного - подумаешь, едет парень на велосипеде в одних трусах. И не беда, что до пляжа далеко (разоблачающий снимок сделан на Северной горе) - нестерпимая жара все прощает. Но при внимательном изучении велосипедиста, челюсть начинает отвисать: оказывается, что трусы-то на парне нарисованные! Что не трусы это вовсе, а самый настоящий боди-арт!

В соцсетях, конечно, поднялось бурное обсуждение и осуждение: мол, вот какую моду принесли в Калининград "понаехи" (так на "Янтарном ДЛБ" ласково называют туристов), скоро все в нарисованных трусах будут на велосипедах ездить. Но нашлись и защитники у велосипедиста. "Вы ничего не понимаете в современном искусстве! Если трусы красиво нарисованы, то почему бы и нет?" - задается вопросом один из пользователей.

В ответ на это скажем, что каким бы талантливым не был боди-арт, как бы хорошо не были нарисованы и прорисованы трусы, они неспособны скрыть все то, что должны скрывать. А это значит, что у туриста (если это, конечно, турист) запросто могут возникнуть трения не только с велосипедной рамой, но и с законом - за обнаженку в общественном месте. Если еще не возникли.

Кстати, как говорят юристы, человека в нарисованных трусах могут привлечь за мелкое хулиганство, т.е. за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Наказание по статье 20.1 КоАП РФ довольно щадящее - административный штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.