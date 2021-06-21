В Калининграде полиция разыскивает водителя темного автомобиля, сбившего 12-летнего школьника

15 июня 2021 в районе 18 часов в Калининграде произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, по улице Багратиона со стороны улицы Железнодорожной в направлении переулка Серпуховской двигался неустановленный автомобиль темного цвета. В районе дома № 144 водитель сбил 12-летнего пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. После этого водитель скрылся с места происшествия.

- По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП, - сообщили в полиции.

Госавтоинспекция обращается ко всем, кто располагает сведениями о совершенном происшествии или местонахождении и личности нарушителя, с просьбой сообщить по телефону 552-511 или 552-526.