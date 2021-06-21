В Калининграде прозвучит историческое обращение о нападении нацистской Германии

. Фото: мэрия Калининграда

Во вторник, 22 июня, в Калининграде прозвучит историческое обращение к гражданам Советского Союза о нападении Германии.

Как сообщили в мэрии, 22 июня 1941 года в 12 часов 15 минут по московскому времени вышло в эфир обращение правительства к гражданам Советского Союза о нападении нацистской Германии.

- Именно в эти минуты люди узнали о начале Великой Отечественной войны. 22 июня 2021 года в 12 часов 15 минут по московскому времени пройдет общероссийская Минута молчания - символ общей и вечной народной памяти и скорби, - отметили в мэрии.

Жители Калининграда станут участниками Всероссийской минуты молчания, которая единовременно объединит всех россиян. В 11 часов 15 минут по местному времени на 12 площадках областного центра начнется вещание обращения:

- Площадь Победы, 1,

- МАУ ДО СЮТ, пр-т Московский, 169а,

- МАОУ СОШ № 33, ул. А Невского, 32,

- МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина, ул. Маточкина, 4,

- МАОУ лицей № 35 им. Буткова В.В. ул. Маршала Баграмяна, 34,

- МАУК ДК «Чкаловский», ул. Гавриленко, 1,

- ЦУКС, ул. Бассейная, 35,

- МАУ ДК «Машиностроитель», ул. Карташева, 111,

- МАОУ СОШ № 48, ул. Заводская, 27б,

- МАОУ СОШ № 6, ул. У. Громовой, 1,

- МАОУ СОШ № 15, ул. Аллея Смелых, 118,

- МАОУ лицей № 17, ул. Серпуховская, 28.

- Для трансляции обращения используют систему оповещения населения и уличные громкоговорители. Просим калининградцев сохранять спокойствие, - добавили в городской администрации.

Кроме того, в День памяти и скорби традиционно зажигают «Свечи памяти» - в память о тех, кто пожертвовал собой ради мирной жизни будущих поколений. В этом году у всех есть возможность вспомнить каждого погибшего на войне и зажечь виртуальные свечи - на сайте Деньпамяти.рф с 15 по 22 июня 2020 года, а также в социальных сетях.