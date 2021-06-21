Стало известно, сколько стоит самый дорогой особняк в Калининграде

. Фото: ЦИАН

Сервис по продаже недвижимости ЦИАН составил рейтинг самых дорогих особняков, которые продаются в России (без учета Москвы и Санкт-Петербурга).

Как сообщает РБК-Недвижимость, топ возглавил коттедж площадью 1,12 тыс. квадратных метров в Краснодаре. Продавец просит за него 330 млн рублей. На втором месте дом в Иркутске (250 миллионов), на третьем - особняк в Екатеринбурге (242,2 млн рублей). А четвертое место у Калининграда. Двухэтажный особняк на берегу Верхнего озера площадью 630 квадратных метров продают за 221 млн рублей.

Как сообщается на сайте ЦИАН, в цокольном этаже здания расположены гараж на три автомобиля, бильярдная, кладовая, котельная "Buderus", прачечная, сауна с комнатой отдыха. На первом этаже - зимний сад, кухня, холл, гостиная, гардеробная. На втором этаже - холл, три спальни, терраса.

К дому прилагается участок размером 8 соток, где растут цветы и фруктовые деревья. Имеется также бассейн с автоматической системой очистки и подогревом воды.

Дом построен в 2004 году.