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Происшествия22 июня 2021 10:15

На Люблинском шоссе под Калининградом столкнулись «Фольксвагены», пострадала женщина

Кирилл Алексеев
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В понедельник утром на автодороге Чкаловск - Люблино - Взморье произошло ДТП.

Как сообщили в полиции, в направлении поселка Люблино двигался автомобиль «Фольксваген Гольф» под управлением водителя 1968 года рождения. По непонятным пока причинам он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со встречным автомобилем «Фольксваген Тигуан», которым управляла женщина 1985 года рождения.

- В результате ДТП водитель «Тигуана» доставлена автомобилем скорой медицинской помощи в БСМП Калининграда, - отметили в пресс-службе управления ГИБДД по Калининградской области.