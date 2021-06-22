В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник нет света и воды

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В Калининграде во вторник, 22 июня, в течение дня не будет электричества в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Тихорецкий тупик, 10 (ВНС), ул. Тихорецкий тупик, 1-3 (КНС-8), ул. Инженерной, 1, ул. Полецкого, 72а, ул. Ломоносова, 100а,106, ул. Белостокской, 13, ул. Рыбников, 93.

До 20 часов электричество отключено на ул. Косм. Леонова, 56, 62-64.

С 10 до 15 часов холодное водоснабжение будет отключено на ул. Зеленой, 82 (ЦТП, ВНС) и Балтийской, 26-32. С 9 до 15 часов - по адресам: Балтийское шоссе, 104, 106, 108, 116, ул. Карташева, 4, 4в, 6, 6в, 28-30, 28а-е, 30а-г, 32-34, 32а-е, 40-42.