В Калининграде пытались ограбить пункт выдачи микрозаймов

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В Калининграде за покушение на грабеж задержали 30-летнего уголовника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Киевской. Злоумышленник, находясь в помещении организации, занимающейся выдачей микрозаймов, стал угрожать сотруднице и требовать, чтобы она отдала ему все деньги. Женщина сделала вид, что открывает сейф, а сама в это время нажала на тревожную кнопку и попросила мужчину подождать. Однако злоумышленник заметил, что сотрудница вызвала охрану, и скрылся.

Полицейские выяснили приметы мужчины и по горячим следам задержали его. Им оказался ранее судимый за грабеж 30-летний местный житель. На него завели уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.