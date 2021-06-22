«Это хамство»: в центре Советска у бывшей кирхи появилась незаконная пристройка

Пристройка к зданию бывшей кирхи Фото: Сообщество "Подслушано в Советске" в "ВКонтакте"

В самом центре Советска появилась незаконная пристройка к зданию бывшей евангелистско-лютеранской кирхи Креста, построенной в 1911 году. Фото этого нарушения опубликовал один из жителей в сообществе «Подслушано в Советске».

- Лицезрейте. Очередная пристройка к объекту культурного наследия, на этот раз из сэндвича на каркасе, - написал он.

В региональной службе охраны объектов культурного наследия корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что в курсе ситуации и уже ищут поиск решения проблемы.

- Да, Советск, улица Искры, дом 1, - заявил руководитель службы Евгений Маслов. - Разбираемся с этим хамством. Сейчас «бумажки» собираем. Это классический самострой. На протокол действия тянут. Недели, думаю, через две опубличим результаты.