30 предпринимателей, 5 детсадовцев: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 115 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 98 случаев ОРВИ, 10 случаев пневмонии и 7 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

-10 пенсионеров;

- 3 медицинских работника;

- 3 работника образования;

- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- сотрудник с/х предприятия;

- 2 сотрудника предприятий сферы бытового обслуживания;

- 9 работников промышленных предприятий;

- 9 работников транспортных предприятий;

- 2 сотрудника организаций культуры и досуга;

- 3 сотрудника банков и юридических контор;

- 30 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 5 воспитанников детсадов (д/с № 121, 123, 48, 87, Центр по присмотру и уходу «Солнечные зайчики»);

- ребенок до года;

- 8 учащихся (школы № 4, 46, лицеи № 23, 35, гимназия № 40 Калининграда, Знаменская школа, школа № 2 Гвардейска);

- 5 студентов (РАНХиГС, БФУ, КИТИС, КГТУ).