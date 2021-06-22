30 предпринимателей, 5 детсадовцев: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 115 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 98 случаев ОРВИ, 10 случаев пневмонии и 7 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
-10 пенсионеров;
- 3 медицинских работника;
- 3 работника образования;
- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- сотрудник с/х предприятия;
- 2 сотрудника предприятий сферы бытового обслуживания;
- 9 работников промышленных предприятий;
- 9 работников транспортных предприятий;
- 2 сотрудника организаций культуры и досуга;
- 3 сотрудника банков и юридических контор;
- 30 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 5 воспитанников детсадов (д/с № 121, 123, 48, 87, Центр по присмотру и уходу «Солнечные зайчики»);
- ребенок до года;
- 8 учащихся (школы № 4, 46, лицеи № 23, 35, гимназия № 40 Калининграда, Знаменская школа, школа № 2 Гвардейска);
- 5 студентов (РАНХиГС, БФУ, КИТИС, КГТУ).