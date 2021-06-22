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Происшествия22 июня 2021 12:53

За сутки в Калининградской области сбили двух пешеходов

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области за минувшие сутки сбили двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Светлогорске на Калининградском проспекте водитель «Мерседеса» при повороте сбил 71-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В результате наезда пенсионерка получила телесные повреждения.

На улице Черняховского в Калининграде на зебре под колеса «Хендая» попала 60-летняя женщина, она получила телесные повреждения.