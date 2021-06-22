В Калининграде в ботаническом саду зацвели тюльпанные деревья

. Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

В ботаническом саду БФУ имени Канта в Калининграде зацвели тюльпанные деревья. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«Источающие медовый аромат цветы - тюльпаны зеленовато-желтые, с проблесками красного и оранжевого - привлекают шмелей своим запахом. Тюльпанное дерево очень легко привыкает к нашему достаточно холодному климату и обильно цветет», - говорится в сообщении.

Как рассказала сотрудник ботанического сада Светлана Яковлева, тюльпанное дерево - реликт третичного периода. Вероятно, еще 60 миллионов лет оно могло расти и на территории Европы, но вымерзло в последний ледниковый период.

Интересно, что в Калининградском ботаническом саду растет девять тюльпанных деревьев. Самое взрослое было посажено в 1919 году, а самому юному дереву 24 года.