Эксперты назвали автомобили, которые чаще всего меняют владельцев в Калининграде

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Фото: "КП" Архив
Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные о количестве владельцев, указанных в ПТС автомобилей, которые продавались на вторичном авторынке в Калининграде в январе-мае 2021 года. По данным сервиса, в Калининграде более 4 владельцев чаще всего указано в паспортах марки Mercedes-Benz: на долю моделей этого бренда пришлось 15% продаж автомобилей с 4+ владельцами по ПТС.
Среди моделей, которые чаще всего меняют хозяев в Калининграде, лидирует «пятерка» BMW: из числа проданных на вторичном авторынке в январе-мае 2021 года автомобилей с 4+ указанными в ПТС владельцами большинство - этой модели.
Топ-10 моделей с 4+ владельцами на вторичном авторынке в Калининграде выглядит так:
1. BMW 5-й серии.
2. Volkswagen Passat.
3. Mercedes-Benz E-класс.
4. Volkswagen Golf.
5. Mercedes-Benz W124.
6. Audi 100.
7. BMW 3-й cерии.
8. Audi A6.
9. Mercedes-Benz C-класс.
10. Ford Focus.