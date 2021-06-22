Эксперты назвали автомобили, которые чаще всего меняют владельцев в Калининграде

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Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные о количестве владельцев, указанных в ПТС автомобилей, которые продавались на вторичном авторынке в Калининграде в январе-мае 2021 года. По данным сервиса, в Калининграде более 4 владельцев чаще всего указано в паспортах марки Mercedes-Benz: на долю моделей этого бренда пришлось 15% продаж автомобилей с 4+ владельцами по ПТС.

Среди моделей, которые чаще всего меняют хозяев в Калининграде, лидирует «пятерка» BMW: из числа проданных на вторичном авторынке в январе-мае 2021 года автомобилей с 4+ указанными в ПТС владельцами большинство - этой модели.

Топ-10 моделей с 4+ владельцами на вторичном авторынке в Калининграде выглядит так:

1. BMW 5-й серии.

2. Volkswagen Passat.

3. Mercedes-Benz E-класс.

4. Volkswagen Golf.

5. Mercedes-Benz W124.

6. Audi 100.

7. BMW 3-й cерии.

8. Audi A6.

9. Mercedes-Benz C-класс.

10. Ford Focus.