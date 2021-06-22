Два калининградских выпускника получили сто баллов по профильной математике

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В Калининградской области два выпускника получили сто баллов на ЕГЭ по профильной математике. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Всего в экзамене приняли участие 2448 человек.

Сразу два выпускника набрали максимальный балл. Ими стали Егор Свириденко из лицея № 23 Калининграда и Вадим Кузнецов из гимназии № 2 Черняховска. Еще три участника ЕГЭ написали работы на 99 баллов: представители лицея № 49 Калининграда Михаил Ликарчук и ШИЛИ Антон Ле, а также выпускник прошлых лет Андрей Викторов.

Высокий результат в 98 баллов также показали три выпускника - это представительницы гимназии № 32 Мария Денисова и Нина Куклина (ранее получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку) и одиннадцатиклассница лицея «Ганзейская ладья» Александра Шабен. Более 80 баллов получили 232 выпускника.