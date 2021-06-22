Роспотребнадзор сообщил, в каких городах Калининградской области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За сутки в Калининградской области было выявлено 115 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 14 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 48 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 1,
Пионерский городской округ - 6,
Гвардейский городской округ - 4,
Полесский городской округ - 3,
Правдинский городской округ - 4,
Светловский городской округ - 7,
Гусевский городской округ - 2,
Зеленоградский городской округ - 9,
Светлогорский городской округ - 5,
Мамоновский городской округ - 2,
Советский городской округ - 1,
Неманский городской округ - 3,
Янтарный городской округ - 1.