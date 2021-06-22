Роспотребнадзор сообщил, в каких городах Калининградской области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Калининградской области было выявлено 115 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 14 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 48 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 1,

Пионерский городской округ - 6,

Гвардейский городской округ - 4,

Полесский городской округ - 3,

Правдинский городской округ - 4,

Светловский городской округ - 7,

Гусевский городской округ - 2,

Зеленоградский городской округ - 9,

Светлогорский городской округ - 5,

Мамоновский городской округ - 2,

Советский городской округ - 1,

Неманский городской округ - 3,

Янтарный городской округ - 1.