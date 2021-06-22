На стадионе «Калининград» открылся центр уличного баскетбола

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

На стадионе «Калининград» открылся новый центр уличного баскетбола. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Центр уличного баскетбола площадью 4 300 квадратных метров включает семь кортов для уличного баскетбола, телескопические трибуны и зону для воркаута.

Первым турниром на арене стал Кубок Калининградской области по уличному баскетболу FIBA 3x3 в восьми возрастных категориях. Победители дивизиона «мужчины 2002 года рождения и старше» выступят на финальном этапе Кубка России 2021 года.