Константин Хабенский и Юрий Башмет привезут в Калининград оперу «Евгений Онегин»

Константин Хабенский. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Калининграде в рамках фестиваля «Территория мира - территория музыки» на острове Канта 27 августа состоится музыкально-драматический спектакль по мотивам оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». Это будет представление под открытым небом.

Как сообщает пресс-служба Кафедрального собора, в полуторачасовую версию «Евгения Онегина» войдут самые популярные арии.

Спектакль представят Константин Хабенский и Ольга Литвинова, солисты Большого театра и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», художественный руководитель и главный дирижер - Юрий Башмет.