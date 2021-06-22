В Калининграде спецназ взял штурмом квартиру наркосбытчиков

В Калининграде полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в сбыте запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские организовали проверочную закупку, в результате которой был зафиксирован факт продажи наркотиков. При силовой поддержке бойцов СОБР квартира, в которой проживали злоумышленники - 52-летний и 39-летний местные жители, была взята штурмом.

На задержанных завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических и психотропных средств». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.