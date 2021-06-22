Деревья разрушали своды: в Калининграде завершается реставрация башни Дона

Работы по выкорчевке старых пней Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде завершаются реставрационные работы в башне Дона, в стенах которой находится Музей янтаря. Как сообщает телеграм-канал службы охраны объектов культурного наследия, комплекс ремонтно-реставрационных работ по фризу и другим фрагментам кирпичной кладки центральной башни подходит к концу.

- В самом разгаре (и в смысле тяжелых условий физического труда в такую жару - тоже) противоаварийные работы на кровле блокгауза объекта, - пишет служба.

Далее канал сообщил, что причиной разрушений отчасти являлись деревья.

- Такие вот, давно спиленные деревья, своими 3-5 метровыми корнями разрушали полусферические и сводчатые перекрытия памятника истории. Технические решения по устранению аварийной ситуации найдены, - добавляют чиновники.

Напомним, весь комплекс работ должен быть выполнен к 1 августа. Занимается объектом ООО «Специальная Научная Реставрационная Проектно-Производственная Мастерская», которая получит 2,6 миллионов рублей из бюджета Калининградской области.