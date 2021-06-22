В Калининграде юный рецидивист стянул смартфон у студентки в туалете

В Калининграде задержан 18-летний житель Гурьевского района, ранее судимый за кражу. Его новой жертвой стала 22-летняя студентка, которая неудачно сходила в туалет в ресторане торгового центра на улице Театральной. Там девушка оставила без присмотра свой смартфон.

- Следом в уборную заглянул злоумышленник, который, недолго думая, прихватил чужой гаджет и скрылся с места происшествия, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Юноша успел сдать телефон в ломбард, однако это не уберегло его от ответственности - в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.