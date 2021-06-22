На пляже Куршской косы скончался отдыхающий

На Куршской косе скончался мужчина, загоравший на пляже. Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе следственного управления СК России по Калининградской области, смерть наступила днем 18 июня.

- Мужчина 1980-го года рождения, калининградец, один отдыхал на Косе, - уточнили в пресс-службе ведомства. – Предположительно, у него проблемы с сердцем. В ходе осмотра места происшествия признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

Тело мужчины было направлено для проведения судебно-медицинского исследования для установления точной причины смерти. По результатам проверки, как добавили в пресс-службе, следователем будет принято процессуальное решение.