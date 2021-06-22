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Общество22 июня 2021 21:22

Скончался архитектор, который должен был модерировать круглый стол на «Архитектурном наследии 2021» в Калининграде

Борис Маевский умер на выходе из самолета
Иван МАРКОВ
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В Калининграде на выходе из самолета скончался архитектор Борис Маевский. Как сообщили «Комсомолке» в региональной службе охраны объектов культурного наследия, об этом стало известно от организаторов круглого стола «Комфортная среда исторических поселений — вовлечение памятников архитектуры в культурное и туристическое пространство», который Маевский должен был модерировать.

- Новость пришла из двух устных источников, - добавили в службе. – Это земляки Маевского, которые летели с ним на одном самолете и организатор – Ирина Маркина. Жара, инфаркт.

Борис Маевский - архитектор, градостроитель, почетный член РААСН, почетный архитектор России, член Союза архитекторов России, член Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований. В Калининграде он должен был стать одним из экспертов фестиваля «Архитектурное наследие 2021», который откроется 24 июня.