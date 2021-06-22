В Калининградской области за неделю от хозяев сбежали два попугая Корелла

Фотографии беглецов Фото: Соцсети

В Калининградской области, начиная с понедельника, пропали два попугая. Причинами их бегства от хозяев, по всей видимости, стали жара и открытые на проветривание окна. Первая птица выпорхнула из окна в Советске в воскресенье 20 июня, о чем написала его хозяйка в сообществе «Подслушано в Советске».

- Если кто-то видел или нашел попугая Корелла, позвоните или напишите, вознаграждение по цене попугая! Т 8-911-074-41-80, - пишет хозяйка.

Жалоба на второго беглеца поступила в сообщество «Подслушано в Зеленоградске» от его хозяйки из поселка Муромское Зеленоградского района.

- Улетел попугай Корелла. Если кто-то увидит, позвоните, пожалуйста. Вознаграждение гарантируется. 8-911 463-36-42 - Валентина.