Поляк пытался купить робот-пылесос по цене лука

В польском Вышково мужчине предъявили объявление в мошенничестве за то, что он пытался приобрести робот-пылесос, взвесив его как лук. По польскому уголовному законодательству, действия мужчины оценены на 8 лет лишения свободы.

- Инцидент произошел в одном из супермаркетов на территории Вышкова, - уточняет сайт польского культурного центра в Калининграде. - 37-летний мужчина был уверен, что за ним никто не следит. Он взял из отдела бытовой техники робот-пылесос стоимостью 499 злотых, а затем отправился на кассу самообслуживания. Там вместо того, чтобы отсканировать штрих-код из упаковки, мужчина положил аппаратуру на весы кассы и выбрал вариант оплаты как за лук. Сумма получилась другой – всего 16,42 злотых. Взяв пылесос, он вышел из магазина.

Вскоре в полицию обратились сотрудники супермаркета. С помощью камер наружного наблюдения, мошенника удалось вычислить и разыскать. Его дальнейшую судьбу решит суд.