Под Балтийском спасатели за сутки обнаружили более 70 взрывоопасных предметов

Под Балтийском спасатели продолжают работы по разминированию . На этот раз, как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сводный отряд МЧС России обнаружил 60 взрывоопасных предметов. Из них 36 150-миллиметровых артиллерийских снарядов и 3 45-миллиметровых артиллерийских снарядов. Все эти предметы были найдены в акватории Балтийского моря, на внешнем рейде порта Балтийск.

Кроме того, сводной пиротехнической группой Ногинского и Невского спасательного центра МЧС России были обнаружены 11 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Из них 1 105-мм артиллерийский снаряд, 3 75-мм артиллерийских снаряда, 2 37-мм артиллерийских снаряда, 1 артиллерийский взрыватель и четыре фрагмента ВОП. Все это обнаружено в лесном массиве в районе поселка Павлово Балтийского городского округа.