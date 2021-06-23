В Калининграде 23 июня выходит постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 по эпидемическим показаниям

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В Калининграде главным санитарным врачом региона Еленой Бабурой в среду, 23 июня, будет подписано постановление о введении обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям отдельных категорий граждан. Об этом глава областного Управления Роспотребнадзора сообщила в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Речь идет гражданах, которые трудятся в сфере торговли, общественного питания, на транспорте, в сфере обслуживания, также социальные работники. То есть все те, кто тесно контактирует с людьми, - пояснила Елена Бабура.

Отмечается, что в Калининградской области сегодня развернуто 33 прививочных кабинета во всех медицинских учреждениях. Есть и мобильные комплексы, где можно сделать прививку.

- Мы нацелены на расширение количества прививочных кабинетов. Такая задача поставлена и губернатором, - сказала Елена Бабура.

При этом вакцинация остальных категорий граждан, в том числе на предприятиях и в организациях не прекращается.

По закону все, что вводится постановлением главного санитарного врача региона, работодатель обязан выполнить. За неисполнение законных требований предусмотрена административная ответственность.

Главный санитарный врач также отметила, что заявка на дополнительное количество вакцины для региона уже сделана.