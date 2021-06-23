В Калининградской области от коронавируса привито всего 13 процентов населения

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Калининградцы не спешат прививаться от коронавируса. Привито всего 13.8 процента населения региона. Темпы вакцинации от коронавируса обсуждали в среду, 23 июня, с главным санитарным врачом региона Еленой Бабурой в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Привито 115 503 человека. Это 13.8 процента от взрослого населения. Это те люди, которые получили две прививки. Еще 138 230 человек находятся в стадии первой вакцинации, - говорит Елена Бабура. – Но даже если сложить эти цифры, мы видим, что не достигаем коллективного иммунитета. Мы по-прежнему считаем, что темпы вакцинации у нас недостаточны.

Врач отметила, что прививаться идут пенсионеры, молодежь, работающее население. Но хотелось бы, чтобы шли активнее.

Напомним, что привить нужно не менее 60 процентов взрослого населения, а лучше – больше, чтобы выработался коллективный иммунитет. Калининграду до этой цифры еще очень далеко.

Интересно, что по словам Елены Бабуры наш Роспотребнадзор не получил ни одного сигнала о наличии поствакцинального осложнения. Таких случаев в регионе официально не зафиксировано.