Елена Бабура – о противниках вакцинации: Рассуждают на диванах, не имеют знаний

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура осудила противников вакцинации в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Антипрививочники были всегда, - говорит Елена Бабура. – Сейчас, на фоне подъема коронавирусной инфекции, таких высказываний против стало больше. Это определенный тормоз и отдаление от желаемой цели справиться с эпидемическим процессом. Это очень вредно!

По словам врача, противники вакцинации «рассуждают на диванах и не имеют современных знаний о науке, а вакцине и ее влиянии на организм».

- Мы должны массово прививаться. Пока нет коллективного иммунитета, мы находимся в зоне риска.

Вирус активно циркулирует внутри общества, - сказала Елена Бабура.

Напомним, что привить нужно не менее 60 процентов взрослого населения, а лучше – больше, чтобы выработался коллективный иммунитет. Калининграду до этой цифры еще очень далеко. Сегодня привито лишь 13 процентов населения.

По словам Елены Бабуры наш Роспотребнадзор не получил ни одного сигнала о наличии поствакцинального осложнения. Таких случаев в регионе официально не зафиксировано.