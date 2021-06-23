Калининград – в десятке лидеров по темпу прироста заболевших COVID-19 в России

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В калининградской области отмечается ухудшение и нарастание эпидемпроцесса. Врачи фиксируют устойчивый рост по всем показателям. Об этом руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура рассказала в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Видим увеличение числа заболевших, увеличение показателей среднесуточной заболеваемости. По темпу прироста за сутки Калининградская область – в десятке лидеров. Наблюдается существенный рост, увеличение недельной динамики заболеваемости.

Врачи фиксируют увеличение числа заболевших среди взрослого населения и среди детей, которые заражаются в семье.

- Этот подъем был прогнозируемым. И пока не будет коллективного иммунитета, мы находимся в зоне риска. Как только не срабатывают ограничительные меры, как только увеличивается приток населения в регион, а миграция летом всегда растет из-за отдыхающих, мы видим рост заболеваемости, - заключила Елена Бабура и призвала всех срочно делать прививки от коронавируса.