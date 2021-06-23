В Калининград привезут дополнительную партию вакцины от коронавируса

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Калининград доставят дополнительную партию вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура рассказала в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Заявка на дополнительное количество вакцины уже сделана, – сказала Елена Бабура.

Когда привезут новую партию вакцины – неизвестно.

Врачи при этом отмечают устойчивый рост эпидемпроцесса: увеличение числа заболевших, увеличение показателей среднесуточной заболеваемости, увеличение недельной динамики заболеваемости.

- Миграция населения летом всегда увеличивается. Закрыты для туризма страны, но люди едут на отдых, в том числе в Калининградскую область. Если бы люди привились до отдыха, до начала лета, то мы бы этого роста сейчас не видели, – сказала Елена Бабура.

Отметим, в Калининградской области сегодня развернуто 33 прививочных кабинета во всех медицинских учреждениях. Есть и мобильные комплексы, где можно сделать прививку. Власти нацелены на расширение количества прививочных кабинетов в ближайшем будущем.