ПСБ открыл в Калининграде крупнейший в России центр уличного баскетбола

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Председатель ПСБ Петр Фрадков, директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко открыли самый большой в России Центр уличного баскетбола (ЦУБ) площадью 4500 кв.м на территории стадиона «Калининград». Центр был за короткое время построен в рамках реализации первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ – Детям» при поддержке Российской федерации баскетбола и стал третьим по счету.

«Наш проект «ПСБ – Детям» очень востребован в регионах, и до конца этого года мы планируем ввести в эксплуатацию еще три центра уличного баскетбола в нескольких городах. Уверен, что наши площадки станут местом притяжения как для любителей, так и для профессионалов. Для всей Калининградской области действительно большой праздник – мы увидели горящие глаза спортсменов и зрителей, которые участвовали в сегодняшнем турнире за кубок Калининградской области по баскетболу 3x3. Хочу поблагодарить губернатора области Антона Алиханова и президента РФБ Андрея Кириленко за вовлеченность и содействие в реализации проекта», – прокомментировал Петр Фрадков.

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«Территория стадиона «Калининград» динамично развивается и уже в этом году станет открытым спортивно-рекреационным парком для всех желающих. Баскетбол входит в число самых популярных игровых видов спорта нашего региона и, уверен, эта арена станет одной из наиболее востребованных площадок. Благодарю руководство ПСБ и Российской федерации баскетбола за реализацию такого масштабного проекта в нашей области», – подчеркнул Антон Алиханов.

Подобные спортивные комплексы банка уже работают в Туле и Новомосковске. Крупнейший из них - калининградский ЦУБ - включает в себя полноразмерную баскетбольную площадку для игры 5 на 5 игроков, несколько стритбольных зон для игры 3 на 3 игрока и пространство для занятия воркаутом. Он полностью отвечает стандартам международной федерации баскетбола (FIBA). Все желающие могут прийти в новый Центр уличного баскетбола и тренироваться абсолютно бесплатно - он доступен для спортсменов и любителей разных возрастов.