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Общество23 июня 2021 11:37

В Балтийске выехавшего на пляж водителя УАЗа оштрафовали на 4,5 тысячи рублей

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Балтийске к административной ответственности привлекли водителя УАЗа, выехавшего на пляж. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Сообщение о нарушителе поступило в полицию от очевидцев. Прибывшие на место полицейские составили протокол на 40-летнего жителя Калининграда по статье «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта».

Материал будет направлен в суд для принятия решения, мужчине грозит штраф до 4500 рублей.