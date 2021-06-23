В Балтийске выехавшего на пляж водителя УАЗа оштрафовали на 4,5 тысячи рублей

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Балтийске к административной ответственности привлекли водителя УАЗа, выехавшего на пляж. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Сообщение о нарушителе поступило в полицию от очевидцев. Прибывшие на место полицейские составили протокол на 40-летнего жителя Калининграда по статье «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта».

Материал будет направлен в суд для принятия решения, мужчине грозит штраф до 4500 рублей.