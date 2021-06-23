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Здоровье23 июня 2021 11:53

В Калининграде откроется первый в России пункт вакцинации на базе общепита

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде откроется первый в России пункт вакцинации на базе общепита. Он разместится в заведении «Лондон» на проспекте Мира, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Открытие нового пункта вакцинации состоится в среду, 23 июня.

По данным властей, сейчас в Калининградской области развернуто 33 стационарных пункта в 25 медицинских организациях. Дополнительно работает четыре мобильных пункта – два передвижных (в Калининграде и Черняховске), а также в торговом центре «Балтия Молл» и на Южном вокзале.