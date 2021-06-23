5 медиков, 5 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области было зарегистрировано 118 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 96 случаев ОРВИ, 10 случаев пневмонии и 12 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 25 пенсионеров;
- 5 медицинских работников;
- 2 работника образования;
- 12 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник предприятий сферы ЖКХ;
- 3 сотрудника предприятий сферы бытового обслуживания;
- 4 работника промышленных предприятий;
- 3 работника транспортных предприятий;
- 4 сотрудника организаций культуры и досуга;
- 2 сотрудника банков и юридических контор;
- 14 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 3 ребёнка до 3 лет;
- учащийся школы 5 Балтийск;
- 5 Студентов (БФУ, колледж мехотроники и пищевой промышленности, Прибалтийский судостроительный техникум, педагогический колледж Черняховска)
- 32 неработающих.