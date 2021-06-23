5 медиков, 5 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области было зарегистрировано 118 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 96 случаев ОРВИ, 10 случаев пневмонии и 12 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 25 пенсионеров;

- 5 медицинских работников;

- 2 работника образования;

- 12 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник предприятий сферы ЖКХ;

- 3 сотрудника предприятий сферы бытового обслуживания;

- 4 работника промышленных предприятий;

- 3 работника транспортных предприятий;

- 4 сотрудника организаций культуры и досуга;

- 2 сотрудника банков и юридических контор;

- 14 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 3 ребёнка до 3 лет;

- учащийся школы 5 Балтийск;

- 5 Студентов (БФУ, колледж мехотроники и пищевой промышленности, Прибалтийский судостроительный техникум, педагогический колледж Черняховска)

- 32 неработающих.