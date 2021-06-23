В Калининграде сотрудники ЧОП избили покупателя магазина

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде возбуждено уголовное дело на сотрудников частного охранного предприятия, которые избили покупателя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пьяный 32-летний местный житель пришел в магазин на улице Артиллерийской. После конфликта с продавцом на место приехали два сотрудника ЧОПа. Они вывели покупателя на улицу и избили его, причинив легкий вред здоровью.

Участковые в ходе проверки установили личности подозреваемых в избиении. Выяснилось, что 33-х и 31-летний чоповцы ранее были судимы за грабёж и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

В отношении сотрудников ЧОПа возбуждено уголовное дело по статье «Превышение полномочий работниками частной охранной организации при выполнении ими своих должностных обязанностей», им грозит до двух лет лишения свободы.