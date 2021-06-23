В Калининграде к отелю «Ибис» хотят пристроить еще один корпус

Проект нового корпуса (слева). Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде к отелю «Ибис» на 167 номеров, который расположен на Московском проспекте у набережной Преголи, пристроят дополнительный корпус. Проект обсудили на заседании Градостроительного совета в правительстве Калининградской области. В новом корпусе расположится 60 номеров

Как рассказал инвестор, этот 7-этажный корпус гостиницы будет категории «4 звезды». При этом основной корпус «Ибиса» останется трехзвездным.

- Несколько лет во всем мире тенденция – каждый номер имеет маленькую кухню с холодильником, посудомоечной машиной. В Москве это тоже популярно. В новых номерах это будет, - рассказал инвестор.

. Фото: Предоставлено организаторами

Как рассказал главный архитектор проекта Федор Лученко из компании «Архпроект групп», общий зал ресторана будет увеличен.

- Решили не уходить в историзм. Принято решение стилистически идти в более современную архитектуру, - отметил архитектор.

По его словам в оформлении фасада будут использованы композитные материалы под медь и под натуральный камень серого цвета.

На Градостроительном совете много обсуждали высотность этой пристройки. Одни архитекторы говорили, что высота слишком большая. Другие считают, что можно добавить еще высотность, чтобы визуально улучшить силуэт здания.

В итоге проект одобрили, отметив, что необходимо доработать вопрос с фасадами и высотой здания.