Жителя Калининграда обвиняют в мошенничестве на 112 миллионов рублей

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Прокуратура Калининграда направила в суд уголовное дело в отношении 51-летнего жителя города. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, предварительное следствие установило, что обвиняемый в период с 2012 по 2015 год привлек к реализации своего преступного умысла нескольких ничего не подозревавших генеральных директоров организаций «и иных граждан». От их имени заключались договора процентного займа под предлогом инвестирования средств в фондовый рынок и последующего извлечения прибыли. Всего таким способом обвиняемый похитил 112 миллионов 571 тысяч 257 рублей. Чтобы афера раскрылась не сразу, злоумышленник направлял на погашение части задолженности и выплаты процентов по договорам займа деньги новых клиентов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинградский районный суд Калининграда.