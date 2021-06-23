24 и 25 июня назначены дополнительные поезда к морю

. Фото: Александр Подгорчук

24 и 25 июня на светлогорском и зеленоградском направлениях назначены дополнительные поезда, которые будут отправлять:

- из Калининграда на станцию Зеленоградск Новый: 9:00, 10:42 (с Северного вокзала) и 19:24;

- из Калининграда на остановочный пункт Приморье: 9:21 (с Северного вокзала), 11:49 (с Северного вокзала) и 14:04;

- из Калининграда в Светлогорск: 10:20, 14:17, 19:32;

- из Калининграда (Северный вокзал) на станцию Пионерский Курорт: 9:37

В обратном направлении назначены поезда:

- со станции Зеленоградск Новый: в 10:13, 11:18, 20:15.

- с остановочного пункта Приморье: 13:42, 15:16;

- со станции Светлогорск-2: 11:30, 15:58, 21:17, 21:50;

- со станции Пионерский Курорт: 10:24.

Только на 24 июня дополнительно назначены поезда, которые будут отправляться:

- с Южного вокзала на станцию Зеленоградск Новый в 20:55, в обратном направлении - 21:55.

- из Калининграда в Балтийск - 9:50.