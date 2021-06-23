Трое калининградцев перевели телефонным мошенникам 1,5 млн рублей

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36-летний житель Калининграда под влиянием телефонных мошенников взял в кредит 200 тысяч рублей и перевел их на «безопасный» счет. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Горожанин был готов оформить на себя еще несколько кредитов на сумму более миллиона рублей, но вовремя остановился и понял, что до этого все время разговаривал с аферистами.

По данным полиции, на мобильный телефон потерпевшему позвонили с «московского» номера, представились сотрудниками службы безопасности банка и напугали калининградца, что работники местного отделения хотят похитить его деньги. Для того чтобы «вычислить» их, силовики проводят спецоперацию и мужчина должен им помочь – пойти в банк, оформить на себя кредит, а деньги перевести на «безопасный» счет. Якобы, после этого задолженности перед финансовым учреждением он избежит, а правоохранители поймают аферистов, так как все время будут следить за ними по камерам видеонаблюдения. Последующие звонки с номеров одной силовой структуры окончательно убедили мужчину в том, что он действительно помогает органам: калининградец проверил их через интернет и они совпали с официальными номерами организации.

«После оформления первого кредита и перевода денег, мошенники вновь стали звонить мужчине и убеждать пойти в другие банки, чтобы «закрыть свой кредитный потенциал». На этот раз калининградец смог обдумать происходящее спокойно, так как у него разрядился мобильный телефон и мошенники не могли какое-то время до него дозвониться. «Соскочив» таким образом с крючка, он перезвонил в силовую структуру, сотрудниками которой представлялись собеседники и выяснил, что такие там не работают. Также мужчине объяснили, что их сотрудники никогда не звонят гражданам с подобными вопросами», - отметили в пресс-службе УМВД.

Другими потерпевшими от аналогичных действий телефонных мошенников стали медицинский работник и продавец магазина. 25-ти и 32-летняя женщины обналичили и перевели через банкомат злоумышленникам 560 и 688 тысяч рублей соответственно.