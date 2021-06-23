Коронавирус за сутки выявили в 15-ти городах Калининградской области

За сутки в Калининградской области было выявлено 118 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 68 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 4,

Пионерский городской округ - 2,

Балтийский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 1,

Полесский городской округ - 2,

Правдинский городской округ - 2,

Гурьевский городской округ – 10,

Светловский городской округ - 4,

Гусевский городской округ - 5,

Зеленоградский городской округ - 8,

Ладушкинский городской округ - 2,

Мамоновский городской округ - 3,

Черняховский городской округ - 2.