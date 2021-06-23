Коронавирус за сутки выявили в 15-ти городах Калининградской области

За сутки в Калининградской области было выявлено 118 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 68 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 4,
Пионерский городской округ - 2,
Балтийский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ - 1,
Полесский городской округ - 2,
Правдинский городской округ - 2,
Гурьевский городской округ – 10,
Светловский городской округ - 4,
Гусевский городской округ - 5,
Зеленоградский городской округ - 8,
Ладушкинский городской округ - 2,
Мамоновский городской округ - 3,
Черняховский городской округ - 2.