Мэрия: 114 автобусов «Калининград-ГорТранса» оборудованы кондиционерами

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114 автобусов с длинной базой муниципального предприятия «Калининград-ГорТранс» оборудованы кондиционерами в салонах, до конца недели будет восстановлены и заправлены еще около 10 из них. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным городских властей, сейчас в Калининграде на маршрутах работают также девять частных перевозчиков: из 200 автобусов большого класса оборудованы кондиционерами 34 единицы, в 182 маршрутках кондиционеры не предусмотрены конструкцией.

В мэрии напоминают, что оперативно проинформировать о неудовлетворительном состоянии транспорта, случаях некорректного поведения водителей и кондукторов, сходах с маршрута, невыполнении расписания можно по телефонам 92-32-23 (отдел пассажирского транспорта и организации дорожного движения, в рабочее время) или по многоканальному номеру 33-88-68 (МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок», с 6.00 до 24.00).