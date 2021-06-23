Бывшего инженера калининградского «Водоканала» подозревают в крупной растрате

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении бывшего инженера-механика областного предприятия «Водоканал». 60-летний мужчина подозревается растрате имущества в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, в 2020 году сотрудник передал топливную карту предприятия для заправки техники и транспорта третьим лицам для использования на личные нужды, с условием передачи ему 30 рублей за 1 литр полученного топлива.

«Как полагает следствие, с 27 июля 2020 года по 22 апреля 2021 года подозреваемый, используя свое служебное положение, похитил дизельное топливо и бензин, причинив тем самым ущерб предприятию на сумму свыше 500 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе СК.

В настоящее время по уголовному делу допрашиваются свидетели, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.