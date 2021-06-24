Калининградская «Балтика» арендовала у «Зенита» опорного полузащитника

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Калининградская «Балтика» арендовала у питерского «Зенита» опорного полузащитника Дмитрия Сергеева. Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, арендное соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/2022

21-летний Дмитрий Сергеев – выпускник академии ФК «Зенит». С 2017 года он выступал за молодежку питерского клуба и за «Зенит-2», привлекался к сборам главной команды «Зенита».

В рамках молодежного первенства РПЛ, первенств ФНЛ и ПФЛ провел в общей сложности 72 матча, забив 1 мяч и сделав 5 голевых передач.