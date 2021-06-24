Иск Земфиры к Гришковцу поступил в Центральный районный суд Калининграда

Писатель Гришковец (на фото) назвал Земфиру "наркоманкой". Фото: Александр Подгорчук

Иск певицы Земфиры к писателю Гришковцу в о защите чести и достоинства поступил в Центральный районный суд Калининграда в среду, 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, скандал разгорелся после того, как писатель Гришковец в эфире телеканала «Дождь» высказался оскорбительно о Земфире и ее творчестве, назвал ее «наркоманкой».

Певица попросила взыскать с проживающего в Калининграде писателя 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, а также опровергнуть свои слова в эфире телеканала.