Tele2 рассказала о развитии подходов к взаимодействию с клиентами

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Компания переходит от традиционного формата сервиса customer experience к human experience – подходу, в котором главную роль играют человеческие потребности пользователей и их эмоции от взаимодействия с брендом.

Потребности клиента становятся одним из ключевых направлений работы Tele2: оператор стремится предоставлять искренний сервис и общаться с абонентами неформально, учитывать их желания и привычки, решать нестандартные вопросы. Компания единственная на рынке оцифровывает и отслеживает уровень эмпатии сотрудников службы личной поддержки по отношению к клиентам. Сейчас этот показатель 86%, что является очень хорошим уровнем удовлетворённости клиентов.

Самым популярным каналом взаимодействия с Tele2 является личный кабинет, подавляющее большинство вопросов клиенты решают в нем. Сотрудники службы находятся на связи с клиентами 24/7 и принимают запросы в ключевых каналах обратной связи, удобных клиентам. Топ digital-каналов по стране выглядит так: самым популярным является мобильное приложение «Мой Tele2» (76%), затем веб-чат, WhatsApp и сообщения во «ВКонтакте». Число пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» на Северо-Западе за 2020 год выросло на 36%, а с января по май 2021 – на 5%.

- Ценность нового формата взаимодействия заключается в том, что клиент получает больше, чем просто услугу – рассказал Игорь Майстренко, заместитель генерального директора по продажам и развитию массового рынка Tele2. - Пользователь хочет решать вопросы быстро, в период пандемии он приобрел опыт жизни онлайн и ценит свое время. Сервисы и проекты Tele2 поддерживают полезные привычки клиентов, их образ жизни. Специалисты контактного центра компании работают в формате human experience не только на голосовой линии, но и в digital. Они помогают придумать поздравления к празднику, шутят и воодушевляют, при этом предоставляя квалифицированную поддержку. Нам важно решать вопрос клиента здесь и сейчас, поэтому сотрудники наделены максимальными полномочиями и имеют доступ к необходимым операциям и проверке информации. 98% вопросов решаются на первой линии поддержки. Именно профессиональная и максимально вовлеченная команда является главным звеном в формировании высокого уровня позитивного клиентского опыта.

Tele2 заботится о том, чтобы интересы пользователей были учтены и поощрялись. Для людей, ведущих экологичный образ жизни, разработан проект «Переплавка». Любой желающий может отдать старый телефон на переработку в салоне оператора и получить промокод со скидкой на покупку нового устройства. В салонах Tele2 действует программа trade-in: клиент может сдать свой старый смартфон и получить скидку на покупку нового. Для старшего поколении пользователей, компания подготовила «Путеводитель по мобильному интернету», где объясняется, что такое интернет, как создать аккаунт пользователя и скачать приложение.

Еще одно направление – дополнительные опции с привязкой к потребностям клиентов. В личном кабинете искусственный интеллект Миа анализирует профиль потребления клиента и предлагает соответствующие его интересам скидки и специальные предложения.