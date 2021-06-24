38 пенсионеров, 2 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области зарегистрировано 117 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 96 случаев ОРВИ, 10 случаев пневмонии и 12 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 38 пенсионеров;
- 2 медицинских работника;
- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 4 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник предприятий сферы ЖКХ;
- работник с/х предприятия;
- сотрудник предприятий сферы бытового обслуживания;
- сотрудник банка;
- 9 работников промышленных предприятий;
- 2 работника транспортных предприятий;
- 21 индивидуальный предприниматель и иные работающие;
- 2 ребёнка до 3 лет;
- воспитанник д/с №78;
- 3 учащихся ( Школы 3,13,33)
- 2 студента (Калининградский бизнес-колледж, колледж агротехнологии и природопользования);
- 25 неработающих.