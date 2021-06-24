38 пенсионеров, 2 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За сутки в Калининградской области зарегистрировано 117 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 96 случаев ОРВИ, 10 случаев пневмонии и 12 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 38 пенсионеров;

- 2 медицинских работника;

- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 4 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник предприятий сферы ЖКХ;

- работник с/х предприятия;

- сотрудник предприятий сферы бытового обслуживания;

- сотрудник банка;

- 9 работников промышленных предприятий;

- 2 работника транспортных предприятий;

- 21 индивидуальный предприниматель и иные работающие;

- 2 ребёнка до 3 лет;

- воспитанник д/с №78;

- 3 учащихся ( Школы 3,13,33)

- 2 студента (Калининградский бизнес-колледж, колледж агротехнологии и природопользования);

- 25 неработающих.