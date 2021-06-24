В Калининградский зоопарк из зоологического сада Литвы привезут тюленя

В Зоологическом саду Литвы, который расположен в Каунасе, проведут серьезную реконструкцию, после которой не планируется дальнейшее содержание тюленей. Поэтому одного из тюленей по кличке Каюс, перевезут в Калининградский зоопарк на постоянное место жительства. Об этом сообщается на сайте zanedeliu.lt.

Торжественные проводы тюленя пройдут 28 июня.

Длинномордый или серый тюлень по имени Каюс проживает в Литовском зоосаде уже 20 лет. Он попал в Литву из Рижского зоопарка, когда ему был один год. Каюс сразу стал любимцем публики.

В Калининградском зоопарке Каюс будет жить со своими сородичами в не так давно построенном вольере с просторным бассейном.